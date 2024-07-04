В Твери в ДТП пострадал водитель иномарки

Утром 3 июля в Твери произошло ДТП. Авария случилась по улице Машинистов у дома №30Б. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель фургона Ford Tourneo на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и врезался в Renault Logan.