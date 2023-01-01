«Ланс» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция матча лидеров Лиги 1 начнется в 22:45

«ПСЖ» сыграет с «Лансом» на выезде в 17-м туре Лиги 1. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров текущего чемпионата Франции.
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