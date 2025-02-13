Буквально реинкарнация мема про «забыли спросить». ▪️Журналист: Вы рассматриваете Украину как равноправного участника этого мирного процесса? ▪️Трамп: Эммм.
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Буквально реинкарнация мема про «забыли спросить». ▪️Журналист: Вы рассматриваете Украину как равноправного участника этого мирного процесса? ▪️Трамп: Эммм.
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