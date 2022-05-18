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Эрик Споэльстра: «Джимми Батлер – первоклассный боец»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра после победы над «Бостоном» в стартовом матче финальной серии Восточной конференции (118:107, 1-0) рассказал, что отличает Джимми Батлера от многих других звезд НБА.

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