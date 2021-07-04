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Нэйт Макмиллан: «Сказал команде провести матч так, чтобы не осталось сожалений»

Главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан рассказал, как он настраивал команду перед 6-м матчем финала Восточной конференции против «Милуоки» (107:118, 2-4).

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