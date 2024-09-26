Политика как он...
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Глава Евросовета Мишель выступил за изменение СБ ООН из-за угрозы мировой войны

Глава Евросовета Мишель выступил за изменение СБ ООН из-за угрозы мировой войны

Мировое сообщество нуждается в реформировании Совета Безопасности ООН, считает глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

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