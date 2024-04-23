Губернатор Василий Анохин отправил в отставку министра по внутренней политике региона

Игорь Борисенко больше 10 лет занимал руководящие должности в правительстве Смоленской области Губернатор Смоленской области Василий Анохин уволил Игоря Борисенко с поста министра по внутренней политике региона.
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