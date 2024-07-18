Какие инструменты помогут в работе при проведении маркетингового исследования Мила ЯкобссонНе каждая команда готова собирать исследовательские и фокус-группы, которые помогут проанализировать рынок перед запуском нового продукта, узнать запросы аудитории и оценить продажи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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