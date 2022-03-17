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Инвестиции, гостеприимство и поручительства от Воскресенского

Куда уходят сотни миллионов рублей из бюджета Ивановской области через автономные некоммерческие организации? Любимые игрушки губернатора Воскресенского – это учреждаемые региональным правительством автономные некоммерческие организации (АНО).

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