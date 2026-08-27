Трамп отметил действия России в отношении Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп отметил позитивные действия России в отношении Ормузского пролива. В беседе с журналистами в Овальном кабинете он подчеркнул, что Россия действовала довольно хорошо в данном вопросе.
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