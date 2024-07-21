Штурмовики ВС РФ в Красногоровке вынесли на себе слепую женщину

Пожилую слепую жительницу Красногоровки в Донецкой Народной Республики вынесли на себе штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, 21 июля следует из видео, опубликованного Министерством обороны.
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