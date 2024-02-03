Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    90% поставляемых яиц идут из Белоруссии. Они вкуснее наших зачастую. Но мы их не увидим по политическим причинам. Они..."Была рекомендаци...
  • ММ
    Жириновский был круче Ванги! Только, как и Кассандре, ему никто не верил!Америке кранты, "...
  • Георгий Михалев
    Обычная история простой русской девченки.Сначала выметала ...

"Убийца ФПВ": русский солдат сбил дрон-камикадзе веткой и спас товарищей

"Убийца ФПВ": русский солдат сбил дрон-камикадзе веткой и спас товарищей

В Сети появилось видео с бесстрашным русским бойцом, который сбил беспилотник в лесу палкой. Это уже не первый случай за время СВО, когда нашему бойцу удаётся справиться с дроном-камикадзе подручными средства или даже голыми руками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх