"Убийца ФПВ": русский солдат сбил дрон-камикадзе веткой и спас товарищей

В Сети появилось видео с бесстрашным русским бойцом, который сбил беспилотник в лесу палкой. Это уже не первый случай за время СВО, когда нашему бойцу удаётся справиться с дроном-камикадзе подручными средства или даже голыми руками.
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