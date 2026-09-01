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Царьград

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SANA сообщило: взрыв в Идлибе унес жизни двух человек

SANA сообщило: взрыв в Идлибе унес жизни двух человек

Взрыв автомобиля с боеприпасами в сирийской провинции Идлиб 1 сентября привел к гибели двух и ранениям пяти человек.

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