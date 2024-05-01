Определились четыре участника и одна пара второго раунда Кубка Стэнли

После игр минувшей ночи стала известна половина четвертьфиналистов плей-офф НХЛ. К «Рейнджерс» и «Флориде» добавились «Каролина» и «Колорадо», завершившие с одинаковым счетом 4-1 серии против «Айлендерс» и «Виннипега» соответственно.
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