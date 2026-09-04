В МВД по Москве предупредили о мошеннических схемах с продлением договора связи

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Все договоры, заключенные непосредственно с мобильными операторами, являются бессрочными, а предложение продлить договор связи является мошеннической уловкой, направленной на хищение средств.
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