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ТАСС

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В МВД по Москве предупредили о мошеннических схемах с продлением договора связи

В МВД по Москве предупредили о мошеннических схемах с продлением договора связи

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Все договоры, заключенные непосредственно с мобильными операторами, являются бессрочными, а предложение продлить договор связи является мошеннической уловкой, направленной на хищение средств.

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