Антиутопии или пророчества?

Многие работы английского писателя Джорджа Оруэлла оказались вещими Валентин Катасонов Говорят, что по способности предвидеть будущее Оруэлл, автор бессмертных романа «1984» и повести «Скотный двор», превзошел даже Нострадамуса, таинственного предсказателя XVI века.
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