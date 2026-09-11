Ильдар Хусаинов упростил управление бизнесом после изменений

Ильдар Хусаинов убрал мать из состава учредителей для укрепления семейного бизнеса. Компания «Этажи» в 2025 году достигла рекордных результатов, хотя риелторы столкнулись с падением доходов из-за увеличения комиссии на фоне снижения количества сделок.
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