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Криштиану Роналду: «Саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Хочу сделать для местного футбола все, что в моих силах»

Криштиану Роналду: «Саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира. Хочу сделать для местного футбола все, что в моих силах»

«Моему счастью в Саудовской Аравии нет границ. Я высказывал это мнение в прошлом году, и мое убеждение остается непоколебимым: саудовская лига готова соперничать с самыми уважаемыми лигами мира.

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