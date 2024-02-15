На Украине заявили о повторении Сырским вопросов Залужного

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Сырский задает те же вопросы, что и Залужный Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский повторяет вопросы своего предшественника Валерия Залужного.
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