На Украине заявили о повторении Сырским вопросов Залужного

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Сырский задает те же вопросы, что и Залужный Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский повторяет вопросы своего предшественника Валерия Залужного.