— Пустите, окаянные! Не хочу больше жить! Забери меня, Варенька, забери с собой, ясно солнышко! Нет мне жизни без тебя! Нет! Нет!.
Забери меня, дочка
Комментарии
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radiofree RF
🥲
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16 час.
Надежда Каштанова
грустная история!🥲🥲🥲
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12 час.
Элеонора Коган
Мистика. И грусть. Дочь услышала мольбы матери и забрала её к себе. И тогда разве не было в деревнях хотя бы фельдшера Ведь судя по всем, это были тридцатые годы прошлого века.
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7 час.
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