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Главу Сергиева Посада задержали за взятки от руководителя МФЦ на 15 миллионов рублей

Главу Сергиева Посада задержали за взятки от руководителя МФЦ на 15 миллионов рублей

По версии следствия, Дмитрий Акулов получал деньги с января 2019-го по июль 2024 годаПравоохранители задержали главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ по подозрению в коррупции, сообщает подмосковный главк Следственного комитета России.

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