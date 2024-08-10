Главу Сергиева Посада задержали за взятки от руководителя МФЦ на 15 миллионов рублей

По версии следствия, Дмитрий Акулов получал деньги с января 2019-го по июль 2024 годаПравоохранители задержали главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ по подозрению в коррупции, сообщает подмосковный главк Следственного комитета России.