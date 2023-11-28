Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Как всегда .Слова правительства и действия российского бизнеса диаметрально противоположны !Даже и не думаем ...
  • Татьяна Х
    Каждый зарабатывает как может, а ведь эта силиконовая кукла и соберёт 3🍋, укры даже за мечту, об уничтожении русских...Таких совпадений ...
  • Gennady Sokolovsky
    Да чтоб тебя об табуретку жопой.... Не было мозгов у тебя - не купишь НИКОГДА.Таких совпадений ...

"Вернуть утерянное доверие", - Вучич вознамерился доказать НАТО свою лояльность.

"Вернуть утерянное доверие", - Вучич вознамерился доказать НАТО свою лояльность.

Politiki.net Ох уж эта многовекторность, ох уж эти европоклонники во власти, - ради того, чтобы продержаться в своем кресле как можно дольше, они готовы на все и на союз с "нечистым" и на союз с НАТО - "как будто в НАТО есть покой".

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Комментарии
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Александр Думнов
Позор!
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1 д.
Boris Borisov
Не спеши. Посмотрим!
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12 час.

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