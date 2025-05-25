Путин поздравил тренера ФК «Краснодар» с победой в чемпионате России

Президент РФ Владимир Путин личным звонком губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главному тренеру футбольной команды «Краснодар» Мураду Мусаеву поздравил с победой клуба в чемпионате России.
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