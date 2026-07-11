Стивен Сигал — фигура в современной геополитике, безусловно, неоднозначная. Но когда голливудская звезда, получившая российский паспорт и пост спецпредставителя МИДа, дает интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, это событие выходит за рамки светской хроники.
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