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Мировое обозрение

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Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных людей в мире

Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных людей в мире

Стивен Сигал — фигура в современной геополитике, безусловно, неоднозначная. Но когда голливудская звезда, получившая российский паспорт и пост спецпредставителя МИДа, дает интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, это событие выходит за рамки светской хроники.

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