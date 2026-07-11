Сигал назвал россиян одними из самых патриотичных людей в мире

Стивен Сигал — фигура в современной геополитике, безусловно, неоднозначная. Но когда голливудская звезда, получившая российский паспорт и пост спецпредставителя МИДа, дает интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, это событие выходит за рамки светской хроники.