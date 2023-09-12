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Сара Вагенкнехт: мы такие благородные или такие глупые, что отказались от российского газа?

Сара Вагенкнехт: мы такие благородные или такие глупые, что отказались от российского газа?

САРА ВАГЕНКНЕХТ, депутат бундестага: Когда правительство Германии, со своей стороны, всё ещё преследовало цель сохранить конкурентоспособное промышленное производство в Германии, было абсолютно необходимо обеспечить долгосрочные поставки недорогого газа, который был бы как можно менее подвержен перебоям с поставками.

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Комментарии
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ИД
Игорь Джанти
Государство может обеспечить льготами , субсидиями , кредитами , было бы желание  или необходимость у  компании и чиновников , планировать,развивать,  работать ,а не только пользоваться тем , что  давно было создано другими , да еще и поносить  этих других.
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2 час.
Дмитрий Бакланов
А если у компании нет желания? Или у чиновников? Кстати, желание чиновников чем обоснованно? Зарплату не добавят, а работать за просто-так они не будут.
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2 час.
Александр Почекунин
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5 мин.

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