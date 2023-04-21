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В столице открылся 45-й Московский международный кинофестиваль

В столице открылся 45-й Московский международный кинофестиваль. Во время церемонии открытия народная артистка РСФСР Ирина Купченко получила специальный приз - за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского «Верю.

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