Хабаровчанин устроил погоню по Владивостоку и врезался в храм

В центре Владивостока 14 января хабаровчанин устроил настоящую погоню. Мужчина угнал автомобиль Range Rover и, нарушив порядок, проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранив несколько автомобилей и пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.
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