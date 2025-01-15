Хабаровчанин устроил погоню по Владивостоку и врезался в храм

В центре Владивостока 14 января хабаровчанин устроил настоящую погоню. Мужчина угнал автомобиль Range Rover и, нарушив порядок, проехал по пешеходной зоне центральной площади, протаранив несколько автомобилей и пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ.