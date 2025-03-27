В бюджете Украины не хватает средств на армию

Перед поездкой в Париж, где планировалось обсуждение военной и финансовой помощи Украине, Владимир Зеленский заявил, что в бюджете страны не хватает средств на армию, и что эти расходы должна покрыть Европа.
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