В Перми участники преступной группы признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех мужчин, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.
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