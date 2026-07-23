Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Озвучены доступные способы стать счастливее

Озвучены доступные способы стать счастливее

Стремление постоянно быть на пике радости может дать обратный результат. Как пояснили «Известиям» специалисты, благополучие, в том числе, психологическое, формируется из многих мелких повседневных действий, но популярные советы из сетей далеко не всегда обоснованны.

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