Озвучены доступные способы стать счастливее

Стремление постоянно быть на пике радости может дать обратный результат. Как пояснили «Известиям» специалисты, благополучие, в том числе, психологическое, формируется из многих мелких повседневных действий, но популярные советы из сетей далеко не всегда обоснованны.
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