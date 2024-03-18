Почему зэкам-армянам и азербайджанцам жилось в ГУЛАГе лучше всех

Условия в исправительно-трудовых лагерях раннего Советского Союза были крайне тяжёлыми. Но не для всех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»
- Сотни тысяч армян депортируют домой: как экономике Армении аукнется антироссийский демарш Пашиняна
- Комик рассказал зачем задвухсотил 1,5 тыс. своих сограждан на территории России. Ответ поразил даже его соратников
Свежие комментарии