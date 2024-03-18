Почему зэкам-армянам и азербайджанцам жилось в ГУЛАГе лучше всех

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Гена Саваторов
А кто верит ублюдку солженицыну ?
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8 час.
МА
Мишка Анисимов
🤝
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4 час.
Николай Берлизов
Автор, который не пробовал даже ГУИНа пытается рассуждать о ГУЛАГе. Да еще на основе &quot;творчества&quot; Солженицына. Ню-ню.
Ответить
20 мин.

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