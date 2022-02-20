Миллиардер Брэнсон высказался о происходящем на Украине

Британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал общественность «защитить» Украину. По словам бизнесмена, он встречался с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко и говорил «о роли мирового бизнес-сообщества, необходимости отстаивать мир».