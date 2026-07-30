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Сейчас! Атака на Кубань: БПЛА упал на предприятие, есть пострадавшие

Сейчас! Атака на Кубань: БПЛА упал на предприятие, есть пострадавшие

В Темрюкском районе после падения обломков БПЛА пострадали четыре человека В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий.

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