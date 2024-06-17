Видео: как кормят крокодила Тотошу в зоопарке

Там отметили День этих хищников 17 июня во всем мире отметили День крокодила. Как отмечают в Ленинградском зоопарке, праздник необходим, чтобы обратить внимание общества на угрозу исчезновения этих хищников по вине человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии