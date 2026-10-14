Губернатор Анохин объявил о восстановлении мостов в Смоленской области

В Смоленской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" идет реконструкция мостов. Губернатор Анохин сообщил о завершении ремонта моста через реку Шумячку и проводимых работах на мостах в Демидове, Сычевке и Гагарине впервые за десятилетия.