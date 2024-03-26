Жителей Карелии приглашают принять участие в фотоконкурсе «Почитай мне, мама, книжку!»

В преддверии Международного Дня семьи (15 мая) Карельское отделение Союза женщин России приглашает жителей республики принять участие в творческом онлайн фотоконкурсе «Почитай мне, мама, книжку!» Именно мама в детстве прививает малышу любовь к чтению и добрым книгам.
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