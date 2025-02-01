БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан входит в единый военный блок с Турцией. Москва хранит молчание

Казахстан входит в единый военный блок с Турцией. Москва хранит молчание

Евгений Сатановский: Насмешки, что Анкара и Астана займутся проведением соревнований по стрельбе из лука и установке юрт на скорость — для идиотов Михаил Зубов Фото: сайт Министерства обороны Республики Казахстан Материал комментируют: Евгений Сатановский Представители оборонных ведомств Казахстана и Турции провели очередные штабные переговоры в Анкаре, по итогам которых был принят план военного сотрудничества на 2025 год.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Почему Казахстан? Да турки оттуда начали в свое время движение на нынешние земли Анатолии. Ну а сейчас хотят вернуться и к &quot;Альма Матер&quot;, так сказать...
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