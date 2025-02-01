Казахстан входит в единый военный блок с Турцией. Москва хранит молчание

Евгений Сатановский: Насмешки, что Анкара и Астана займутся проведением соревнований по стрельбе из лука и установке юрт на скорость — для идиотов Михаил Зубов Фото: сайт Министерства обороны Республики Казахстан Материал комментируют: Евгений Сатановский Представители оборонных ведомств Казахстана и Турции провели очередные штабные переговоры в Анкаре, по итогам которых был принят план военного сотрудничества на 2025 год.