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Собянин рассказал о вкладе столичных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о вкладе столичных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры Москвы

Инвесторы в столице планируют построить для города 142 образовательных объекта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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