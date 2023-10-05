Удар по красоте: какие проблемы со здоровьем выдают синяки и мешки под глазами

Считается, что глаза — зеркало души, но внутреннее состояние отражается и на области вокруг них. В периорбитальной зоне, как называют специалисты участок под нижним веком, находится достаточно нежная и чувствительная кожа, пронизанная большим количеством мелких сосудов — венозной капиллярной сеточкой.