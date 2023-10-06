Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай хочет увеличить свою космическую станцию до 6 модулей

Китай планирует в ближайшие годы расширить свою космическую станцию ​​до шести модулей вместо трех, предлагая астронавтам из других стран альтернативную платформу для околоземных миссий, поскольку срок службы Международной космической станции (МКС) приближается к концу.

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