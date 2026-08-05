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Газета.ру

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Член ОП РФ Григорьев: удары России по Украине становятся сильнее с каждым днем

Член ОП РФ Григорьев: удары России по Украине становятся сильнее с каждым днем

Российские Вооруженные силы нанесли ночной удар по Киевской области. Об этом заявил участник СВО, председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

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