Трамп назвал первого – Назначена встреча. Зеленскому придётся ждать

Стало известно, что первым иностранным лидером, с которым встретится Трамп, станет Нетаньяху.В дипломатических кругах принято считать, что сразу после инаугурации избранные лидеры государств встречаются с самыми важными для их государства иностранными коллегами.
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