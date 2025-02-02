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Царьград

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Трамп назвал первого – Назначена встреча. Зеленскому придётся ждать

Трамп назвал первого – Назначена встреча. Зеленскому придётся ждать

Стало известно, что первым иностранным лидером, с которым встретится Трамп, станет Нетаньяху.В дипломатических кругах принято считать, что сразу после инаугурации избранные лидеры государств встречаются с самыми важными для их государства иностранными коллегами.

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