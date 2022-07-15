Посольство США в Киеве впервые с февраля призывает американских граждан покинуть Украину в кратчайшие сроки

Американское посольство на Украине впервые с последней декады февраля (фактически с момента начала российской специальной военной операции) выпустило так называемое особое обращение к американским гражданам, находящимся на украинской территории.
Американское посольство на Украине впервые с последней декады февраля (фактически с момента начала российской специальной военной операции) выпустило так называемое особое обращение к американским гражданам, находящимся на украинской территории.
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