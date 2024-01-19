Композитор Владимир Дашкевич: «Музыка — это некий остов, на который насаживаются человеческая личность и человеческий мозг»

Владимиру Дашкевичу исполняется 90! В состоявшейся накануне юбилея беседе с «Культурой» великий композитор приоткрыл детали своей необычной биографии, рассказал о проблемах, стоящих перед современной культурой, и поделился соображениями о том, как, с его точки зрения, устроена музыка.
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