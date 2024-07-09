Угнать Ту-22М3. Шутки в сторону. "На основе симулякров против нас ведут реальную войну" - политолог Перла

Украинские спецслужбы попытались угнать носитель ядерного оружия. Федеральная служба безопасности пресекла попытку СБУ и ГУР провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
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