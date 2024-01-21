Любители кошек умнее

Юрий Ильинов

МЫ НЕ СТРАННЫЕ Мы – это особые люди. Мы те, кто улыбается от счастья, неся на руках крошечный неуклюжий комочек, способный за полчаса перевернуть вверх тормашками всю квартиру. Мы те, кто согласен голодать, на последние копейки покупая самый лучший корм для своего питомца. Мы те, кто каждый раз умирает душой, провожая своего друга на мост Радуги и вновь воскресает, принося в свой дом очередную кроху и бесконечно верит, что когда-нибудь там, у Моста, он встретит всех их и перейдет с ними вместе по этому мосту, чтобы уже больше никогда не расставаться. И НЕ СПЕШИТЕ нас жалеть – мы НЕ странные люди, а просто более милосердные и настоящие. Просто этот мир для нас намного ярче. Ведь, его освещает Любовь и Преданность наших пушистых Друзей.