«Мы чувствуем себя мишенями» Заявляют евреи, живущие в Берлине. Намедни в центре столицы ФРГ неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» — такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно, утверждает управляющая пострадавшей синагогой Анна Сигал.
Такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно..
Комментарии
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И
Искандер
Пейсатое племя надрывалось помогая "беженцам" осваивать Европу. Надеялись лишить её государства национальной идентичности (сохранив в Европе свою). Беженцы "перемешиваться" не пожелали и теперь люто ненавидят жидов не только на Ближнем Востоке, а и в Европе. Так какого поца жалеть пейсатых?!
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4 д.
Анд
Хм.. Не хочу ни кого оскорбить, но как бы сказать звезда Давида это изначально особый символ для сдерживания потусторонний нечести, и как-то все знаково происходит, одно к одному, на запад начало возвращаться все то зло что он делал всему остальному миру, а учитывая сколько было сделано запад походу захлебнеться в этом зле, так же можно задаться вопросом а что станет с немцами в германии🤔 с начала погромы евреев, а затем немецкие погромы там же, думаю мы ещё и не такое увидим🤷🏻♂️
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3 д.
Андрей Тихонов
гитлер-еврей, гебельс-еврей, сорос-еврей, зеля-еврей, так чтож вы курносые хотите?
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1 д.
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