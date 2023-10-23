Такой ненависти к евреям в Германии не наблюдалось уж очень давно..

Пейсатое племя надрывалось помогая "беженцам" осваивать Европу. Надеялись лишить её государства национальной идентичности (сохранив в Европе свою). Беженцы "перемешиваться" не пожелали и теперь люто ненавидят жидов не только на Ближнем Востоке, а и в Европе. Так какого поца жалеть пейсатых?!

Анд

Хм.. Не хочу ни кого оскорбить, но как бы сказать звезда Давида это изначально особый символ для сдерживания потусторонний нечести, и как-то все знаково происходит, одно к одному, на запад начало возвращаться все то зло что он делал всему остальному миру, а учитывая сколько было сделано запад походу захлебнеться в этом зле, так же можно задаться вопросом а что станет с немцами в германии🤔 с начала погромы евреев, а затем немецкие погромы там же, думаю мы ещё и не такое увидим🤷🏻‍♂️