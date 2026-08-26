ФСБ задержала жителя Майкопа за подготовку теракта на объекте Минобороны

ФСБ задержала жителя Майкопа за подготовку теракта на объекте МинобороныВ столице Адыгеи Майкопе сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину, который, по данным силовиков, планировал совершить подрыв на одном из объектов военного ведомства.
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