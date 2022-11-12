Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Себастьян Феттель о вылете с трассы во втором сегменте: «Оценить состояние трассы было трудно, колеса заблокировались на торможении»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации, определяющий стартовый порядок спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх