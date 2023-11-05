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The Witcher: Project Sirius, судя по вакансиям, будет с открытым миром Среди различных пр...

The Witcher: Project Sirius, судя по вакансиям, будет с открытым миром Среди различных пр...

The Witcher: Project Sirius, судя по вакансиям, будет с открытым миромСреди различных проектов, анонсированных CD Projekt RED на ближайшее будущее, в амбициозных планах компании значится и игра от The Molasses Flood, обозначенная как Project Sirius и имеющая отношение к “Ведьмаку”, которая, судя по новой просочившейся… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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